'Öğrenciler İBB'nin dağıttığı gıdadan zehirlendi' iddiasıyla 4 şüpheli hakkında iddianame

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve zehirlenen 43 öğrencinin "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, olay günü Şile'deki 75. Yıl Ortaokulu girişinde sabah ders saati başlangıcından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlilerince kahvaltılık olarak dağıtılan, içerisinde süt, kek, elma ve sandviç bulunan paketi tüketen öğrencilerin bir kısmının bulantı ve kusma şikayetiyle Şile Devlet Hastanesine müracaat ettikleri anlatıldı.

Zehirlenme şüphesiyle teşhisleri yapılan mağdurların tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildikleri aktarılan iddianamede, numunelerde yapılan inceleme sonucu ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğunun tespit edildiği ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ise Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün raporlarında aranan mikrobiyolojik içeriklerin saptanmamış olduğu kaydedildi.

Raporda, tarif edilen besin zehirlenmesi tablosunun çok sayıda kişinin ortak tükettiği yiyecek-içecekten kaynaklandığının kabulünün gerektiği ve bu yiyeceğin kişilerin sağlığını bozmuş olduğu ancak sağlıklarındaki bozulmanın mevcut tıbbi evraka göre hayati tehlike oluşturacak mahiyet ve derecede olmadığı da ifade edildi.

İddianamede, dağıtılan kumanyaların, hayati tehlike oluşturmayacak şekilde mağdurların sağlığını bozduğu belirtilerek, şüphelilerden E.Ö'nün söz konusu gıda firmasının sahibi olduğu, Ö.U'nun da İBB Sosyal Hizmetler kadrosunda görevli olduğu ve olay günü sahada dağıtımın kontrolünü yaptığı, şüpheliler F.Ç. ile H.K'nin ise dağıtılan kumanyaları firmadan alarak ilçeye getiren kişiler olduğu aktarıldı.

Tamamlanan soruşturma neticesinde alınan beyanlar, mağdurların adli muayene raporları, kriminal rapor, tetkik sonuçları, Adli Tıp Kurumu Raporu, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliler hakkında atılı suçtan kamu davası açmayı gerektirecek yeterli şüphe oluştuğu kaydedilen iddianamede, şüphelilerin eylemlerini tek bir fiille birden fazla kişiye karşı gerçekleştirmeleri sebebiyle zincirleme suç hükümleri gereği istenen cezada artırım yapılmasına karar verildiği belirtildi.

İddianamede, tüm şüphelilerin "zincirleme şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan 1 yıl 8'er aydan 10 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüphelilerin asliye ceza mahkemesinde yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

25 Aralık 2024'te Şile 75. Yıl Ortaokulunun önüne gelen İBB'ye bağlı mobil araçtan öğrencilere içerisinde sandviç, kek ve süt bulunan kumanya dağıtılmış, dağıtımdan kısa süre sonra öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başlanmıştı.

Haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, 56 öğrenci Şile Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Dağıtılan tüm kumanya toplatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatılmıştı.

Öğrenciler, aynı gün tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, bazı öğrencilerin dağıtılan kumanyalardan dolayı zehirlenerek hastaneye sevk edildiğini belirterek, "Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok." ifadelerini kullanmıştı.