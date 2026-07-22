Az Bulutlu 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.07.2026 15:18

Hafta sonu yağışlı geçecek

Kuzeybatıdan gelen yağışlı sistem hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

Hafta sonu yağışlı geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini belirtti.

Dere, yarın yurdun kuzeybatısından gelecek yağışlı sistemle beraber kuzey, iç ve batı kesimlerde yağış görüleceğini söyledi.

Yarın yurdun kuzey kesimlerinde yağışların etkili olacağını bildiren Dere, "Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekliyoruz." dedi.

Cuma günü Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış beklendiğini dile getiren Dere, hafta sonunda yağışların yurdun iç ve batı kesimlerini tamamen etkisi altına alacağını, ülkenin kuzey kesimlerinde de yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağını kaydetti.

Dere, İç Anadolu ve Ankara'da yağışların cumadan itibaren görüleceğine dikkati çekerek, yurtta sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini bildirdi.

Hafta sonu yağışlı geçecek

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da sıcaklıkların 30 ila 31 derece civarında seyrettiğini anlatan Dere, "Cuma gününden itibaren Ankara'ya yağış geliyor. Bu yağışla beraber cumartesi günü Ankara'da sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren tekrar sıcaklıklar artacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklendiğini söyleyen Dere, yarın Anadolu yakasında görülecek yağışların, cuma ve cumartesi günü İstanbul genelinde etkili olacağını kaydetti.

Dere, cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli yağışların beklendiğini bildirdi.

İzmir'de yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini vurgulayan Dere, "Cumartesi günü İzmir'e de yağış geliyor. Bu gelecek olan etkili sistemle beraber hava sıcaklıklarında İzmir'de 1 ila 2 derece düşüş bekliyoruz." dedi.

ETİKETLER
Hava Durumu Yağış Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Ankara İzmir
Sıradaki Haber
Yurt genelinde 355 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:49
Uzmanlardan KKKA uyarısı: Erken başvuru hayat kurtarıyor
15:43
Dışişleri'nden Husilerin abluka kararına tepki
15:57
İran: ABD'nin 27 Haziran'dan beri düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti
15:50
İran basını: ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi
15:50
Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı
14:55
Yurt genelinde 355 düzensiz göçmen yakalandı
Seferihisar'ın su altı dünyası dalış tutkunlarını ağırlıyor
Seferihisar'ın su altı dünyası dalış tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
Denizaltıların yeni vurucu gücü AKYA, hedefi tam isabetle vurdu
Denizaltıların yeni vurucu gücü AKYA, hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ