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Dünya
AA, Truthsocial 22.07.2026 16:16

Trump'tan İran'a "Hürmüz Boğazı" tehdidi

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda "Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını" açıkladı.

Trump'tan İran'a "Hürmüz Boğazı" tehdidi

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir gemiye "füze, roket, insansız hava aracı veya başka herhangi bir araç veya silahla" ateş açması durumunda ABD'nin karşılık olarak Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprüyü veya enerji santralini bombalayacağını ve imha edeceğini belirtti.

ABD Başkanı, mesajına, "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadesini ekledi.

ABD'nin 27 Haziran'dan beri düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan İran, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53, yaralananların ise 592 olduğunu bildirdi.

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İran: ABD'nin 27 Haziran'dan beri düzenlediği saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti
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