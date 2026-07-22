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Dünya
AA 22.07.2026 14:56

Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı

İran'ın saldırıları devam ederken Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı, halka güvenli bir yere gitme çağrısı yapıldı.

Bahreyn ve Suudi Arabistan'da sirenler çaldı
[Temsili fotoğraf]

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demmam kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, uyarının ardından vatandaşlardan sakin olmaları, resmi talimatları takip etmeleri ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi.

Açıklamada, tehlike ortadan kalkıncaya kadar güvenli yerlerin terk edilmemesi, açık alanlardan, camlardan, balkonlardan ve çatılardan uzak durulması çağrısı yapıldı.

Dışarıda bulunanların en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları istenen açıklamada, vatandaşlara tehlikeli bölgelerde toplanmamaları, görüntü almamaları ve bu alanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, uyarı mesajının araç kullanırken alınması halinde sürücülerin köprüler ve yüksek binalardan uzakta güvenli bir noktada durmaları, ayrıca resmi kurumların yayımladığı talimatlara uymaları gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada ise Demmam kentine yönelik tehlikenin sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşlardan güvenlikleri için sivil savunma talimatlarına uymayı sürdürmeleri, kesinlikle toplanmamaları ve görüntü almamaları istendi. Ayrıca acil durumlarda 911 numaralı hattın aranması çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Bahreyn’de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bakanlığın sirenlerin bir kez daha devreye alındığını bildiren uyarısında, halktan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri istendi.

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