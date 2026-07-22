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Dünya
AA 22.07.2026 13:53

Zelenski, Rusya'daki lojistik merkezlerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Stavropol ve Krasnodar bölgelerinde yer alan bazı lojistik merkezlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenski, Rusya'daki lojistik merkezlerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'daki bir petrol deposuna yönelik saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırıları düzenleyen Ukrayna birliklerine teşekkür eden Zelenski, "Karadeniz ve Azak Denizi sularında Rus gölge filosuna ait 1 tanker ve 4 kuru yük gemisi vuruldu." ifadesini kullandı.

Zelenski ayrıca, "Barışa ihtiyaç var ve Ukrayna Rus tarafına tüm tekliflerini sunmuştur. (Rusya'yı) Diplomasi yoluna geçmeye zorlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu gece düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.


 

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