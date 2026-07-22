Ürdün: İran'dan atılan 4 füze engellendi 2'si boş araziye düştü

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün hava savunma sistemleri, İran'dan ülke topraklarına fırlatılan 6 füzeyi tespit ederek bunlara müdahale etti.

İran'dan fırlatılan füzelerden 4'ünün etkisiz hale getirildiği, 2'sinin ise boş araziye düştüğü ve herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açmadığı ifade edildi.

İstihkam birliklerinin, iki füzenin düştüğü bölgeye giderek teknik ve güvenlik prosedürleri doğrultusunda füze parçalarıyla ilgili çalışma yaptığını kaydetti.

Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle patlama sesleri duyulduğu ve uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

İsrail basını ise İran'dan Ürdün'e fırlatılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.