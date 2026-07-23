Bakanlıktan eşinden şiddet gören kadına ilişkin açıklama

Bakanlıktan, Ankara'da yaşayan bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanarak, "Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzman ekiplerimiz tarafından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak, ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmaları gecikmeksizin devreye alınacaktır." bilgisine yer verildi.

"Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

"Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğinin altı çizilen açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz." ifadeleri kullanıldı.