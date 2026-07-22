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AA
HABER GİRİŞ
22.07.2026 22:40
, 22.07.2026 22:45
İstanbul Başakşehir, Inter Turku ile berabere kaldı
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
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Ankara'da 'Batı Sonrası Dünya Düzenine Doğru' başlıklı panel programı düzenlendi
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