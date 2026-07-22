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Gündem
AA 22.07.2026 22:40

İstanbul Başakşehir, Inter Turku ile berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul Başakşehir, Inter Turku ile berabere kaldı
[Fotograf: AA]

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