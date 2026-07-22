Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de hoşgörü mesajı veren Joshua Harris'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camilerde kek dağıtarak başlattığı 'Nefret Etme, Kek Yap' kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla tanınan Joshua Harris'i ve ailesini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.