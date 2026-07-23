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Dünya
BBC 23.07.2026 06:37

Havacılık güvenliğini değiştiren Pan Am uçağının enkazı 74 yıl sonra bulundu

Havacılık sektöründe yolcu güvenliği bilgilendirmelerinin zorunlu hale gelmesine yol açan uçak kazasının ardından, Pan American Airways şirketine ait uçağın enkazına 74 yıl sonra ulaşıldı.

Havacılık güvenliğini değiştiren Pan Am uçağının enkazı 74 yıl sonra bulundu

"Clipper Endeavor" isimli Douglas DC-4 tipi uçak, 11 Nisan 1952 tarihinde kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarında yaşanan arıza nedeniyle Porto Riko açıklarında Atlantik Okyanusu'na düştü.

Denize sert iniş yapan uçaktaki yolcular ve mürettebat ilk darbeden sağ kurtulsa da uçağın hızla batması nedeniyle can yelekleri ve kurtarma botlarına ulaşmakta güçlük yaşadı.

Araçta bulunan 69 kişiden sadece 17'si hayatta kalabildi.

Yaşanan kaza, ticari uçuşlarda her sefer öncesinde zorunlu kılınan güvenlik bilgilendirmeleri ve can yeleği kullanımı anlatımı dahil olmak üzere havacılık güvenliği kurallarında kapsamlı reformların yapılmasına zemin hazırladı.

Enkaz okyanusun 610 metre altında tespit edildi

Air/Sea Heritage Foundation liderliğinde ve çeşitli araştırma kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarında, uçağın enkazı deniz seviyesinin 610 metre altında otonom sonar dronu ile görüntülendi.

Araştırmacılar, dönemin sivil havacılık raporları, tanık ifadeleri ve hava durumu verilerini inceleyerek arama sahasını daralttı.

Haziranda gerçekleştirilen taramalarda iki parçaya bölünmüş halde bulunan enkaz üzerinde yapılan fotoğraf incelemelerinde, gövdedeki Pan Am logosunun ve uçak isminin halen ayırt edilebildiği belirlendi.

Havacılık uzmanları, Clipper Endeavor kazasının ardından getirilen düzenlemelerin günümüz yolcu uçuşlarındaki güvenlik standartlarının temelini oluşturduğunu ifade ediyor.

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Havacılık Uçak Kazası
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