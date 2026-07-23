ABD'de sosyal medya bağımlılığı davası: Floridalı genç Meta'ya açtığı davayı geri çekti

R.K.C. rumuzuyla bilinen 15 yaşındaki davacı; TikTok, Snapchat ve YouTube ile benzer iddialar kapsamında yürüttüğü hukuki süreçlerde geçtiğimiz haftalarda uzlaşma sağladı. Söz konusu şirketler, çocuklara zarar veren bağımlılık yapıcı platformlar tasarlamakla suçlanıyordu.

R.K.C.'nin iddialarının önümüzdeki hafta Los Angeles'ta jüri karşısına çıkması planlanıyordu. Meta ve YouTube, aynı mahkeme sürecindeki başka bir davada daha önce haksız bulunmuştu.

Taraflar arasında anlaşma sağlandı

Meta sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların hiçbir zaman gerçeği yansıtmadığını belirterek, temelsiz davalara karşı şirket haklarını savunmaktan geri adım atmayacaklarını söyledi.

R.K.C.'nin avukatları Emily Jeffcott ve Rahul Ravipudi, genç davacının bu sürece sosyal medya şirketlerini sorumlu tutmak ve kendisi gibi gençleri koruyacak adımların atılmasını sağlamak amacıyla girdiğini ifade etti. Avukatlar, müvekkillerinin bu amacına ulaştığını dile getirdi.

Haftalarca sürebilecek bir jüri yargılamasının getireceği yıpranmaya dikkati çeken avukatlar, R.K.C.'nin bu süreci tamamlayıp tedavisine odaklanmak ve normal bir yaşam sürmek istediğini belirtti. Meta sözcüsü ise davacının iddialarından vazgeçmesi karşılığında herhangi bir ödeme almadığını kaydetti.

Platform özelliklerinin etkisi tartışılıyor

R.K.C., sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi yaygın platform özelliklerinin kullanıcıları sürekli yeni içerikle buluşturarak bağımlılığa yol açtığını öne sürdü. Bu durumun kendisinde uykusuzluk ve kaygı bozukluğu gibi sorunlara neden olduğunu savundu.

Meta ve YouTube, daha önce benzer suçlamalarla açılan bir davada genç bir kadının ruh sağlığına zarar verdikleri gerekçesiyle 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Bu karar, sosyal medya platformlarının kullanıcılar üzerindeki etkilerinden dolayı sorumlu tutulduğu ilk emsal dava olarak kayıtlara geçti. İki şirket de söz konusu karara itiraz etti.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi, teknoloji şirketlerine karşı açılan benzer nitelikteki yüzlerce davayı incelemeye devam ediyor.

ABD genelinde Meta ve diğer büyük sosyal medya platformlarını gençlere zarar vermekle suçlayan binlerce dava bulunuyor.

Meta, geçtiğimiz mayıs ayında öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerekçesiyle kendisine dava açan bir okul bölgesiyle uzlaşmaya vardı.

Bu anlaşma, New Mexico'daki bir yargıcın çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle Meta'ya 375 milyon dolar ceza vermesinin hemen ardından gerçekleşti.