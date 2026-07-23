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Dünya
AA 23.07.2026 06:12

ABD ordusu, İran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan" yeni bir saldırı başlattığını duyurdu.

ABD ordusu, İran'a yeni bir saldırı başlattığını duyurdu

CENTCOM’un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 17.30'da, (TSİ 00.30'da) Başkomutan'ın (Başkan Donald Trump) talimatı doğrultusunda İran'a ait askeri hedeflere yeni saldırılar başlattı.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında bu harekatın, İran'ın ''bölge sularından geçen sivil denizcileri ve ticari gemileri tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmaya yönelik'' olarak sürdürüleceği belirtildi.

Yeni başlayan harekat ABD'nin İran'a karşı son dönemde art arda düzenlediği 12. saldırı olarak kayıtlara geçti.

CENTCOM’un İran'a karşı 11. saldırı dalgasını "başarıyla tamamladığı" belirtilerek, İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısının hedef alındığı aktarılmıştı.

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ABD İran Hürmüz Boğazı
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