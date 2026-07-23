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Türkiye
TRT Haber 23.07.2026 10:10

Sıcak havaya "yağış" molası: 20 derecelere düşecek

Meteoroloji, hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise birçok bölgede hissedilir derecede düşecek.

Sıcak havaya "yağış" molası: 20 derecelere düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kuzeybatıdan gelecek yağışlı sistem, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak.

Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bugün; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış görülecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış kuvvetli olacak. Yağış hafta sonunda yurdun iç ve batı kesimlerinin tamamına yayılacak, kuzey bölgelerde kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcak havaya "yağış" molası: 20 derecelere düşecek

Ankara'da yarın başlayacak yağışlarla sıcaklığın 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul'da üç gün boyunca aralıklarla yağış görülecek. İzmir'de ise yağış cumartesi başlayacak, sıcaklık 1 ila 2 derece düşecek. 

Sıcak havaya "yağış" molası: 20 derecelere düşecek

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