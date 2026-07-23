Sıcak havaya "yağış" molası: 20 derecelere düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kuzeybatıdan gelecek yağışlı sistem, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak.

Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bugün; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış görülecek.

Yarın; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış kuvvetli olacak. Yağış hafta sonunda yurdun iç ve batı kesimlerinin tamamına yayılacak, kuzey bölgelerde kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da yarın başlayacak yağışlarla sıcaklığın 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul'da üç gün boyunca aralıklarla yağış görülecek. İzmir'de ise yağış cumartesi başlayacak, sıcaklık 1 ila 2 derece düşecek.