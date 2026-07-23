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Türkiye
DHA 23.07.2026 11:38

28 yeni ürün eklendi: Kıyma, yoğurt ve sucukta hile tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşüren ürün olmak üzere 28 yeni ürün eklendi. Yeni listede bazı ürünlerde sakatat, inek sütü ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

28 yeni ürün eklendi: Kıyma, yoğurt ve sucukta hile tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Güncellenen listeye; 1’i sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 28 yeni ürün eklendi. Listede zeytinyağı, kıyma, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.

Koyun yoğurdunda inek sütü tespit edildi

Bir markanın 'dana kıyma-lahmacun harcı' ibaresiyle sattığı üründe sakatat bulundu. İstanbul’un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ‘koyun yoğurdu’ ibaresiyle sattığı üründe inek sütü tespit edildi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki bir diğer firmanın ise 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' ibaresiyle sattığı ürünlerde de mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren firmanın lahmacun iç harcında da kanatlı eti tespit edildi. 

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Tarım ve Orman Bakanlığı
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