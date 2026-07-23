Tokat'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk'ün (72) vücuduna yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınlarınca Almus Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Hastanenin anestezi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi gören Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öztürk'ün cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
Son vefatla birlikte, bu yıl Sivas ve çevre illerden KKKA şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilenler arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.