Ordu'nun 'Sarı' mahallesi: Herkesin soyadı aynı, resmi işler lakaplarla yürütülüyor

Doğum evrakından mezar taşlarına kadar her yerde "Sarı" soyadının yer aldığı mahallede, aynı ad ve soyada sahip onlarca kişi bulunuyor. Günlük yaşamda ve resmi dairelerde yaşanan tatlı karmaşalar ise mahallelilerin birbirine taktığı lakaplar, anne-baba isimleri ve T.C. kimlik numaraları sayesinde çözüme kavuşturuluyor.

Trabzon ve Rize'den yüzyıllar önce bölgeye göç eden ailelerin oluşturduğu mahallede, 7 kuşaktır herkes birbirisiyle uzaktan da olsa akraba. Dışarıdan gelenlerin şaşkınlıkla karşıladığı bu durum, mahalle sakinleri için ise eğlenceli bir yaşam tarzına dönüşmüş durumda.

"Karakola aynı isimde 5 kişi birden gidebiliyor"

Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, yaptığı açıklamada, jandarma veya polis bir kişiyi çağırdığında karakola birden fazla kişinin gittiğini söyledi.

Sıra dışı durumun resmi işlemlerde bazen kafa karışıklığına yol açtığını belirten Muhtar Sarı, "Bazen 3-5 tane Ahmet veya Mehmet Sarı aynı anda karakola gidiyor. Hatta bazılarının anne ve baba adları bile aynı olabiliyor. Karışıklığı önlemek için T.C. kimlik numaralarına ve köylünün birbirine taktığı lakaplara bakıyoruz. Aksi takdirde işin içinden çıkmak imkansız. Ama biz bu duruma alıştık, halimizden memnunuz." dedi.

"Benim ismimden mahallede en az 15 tane var"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Sarı da kendi adını taşıyan en az 15 komşusu olduğunu vurgulayarak, "Herkesin babadan, dededen kalma bir lakabı var. Birbirimizi sadece bu lakaplarla ayırt edebiliyoruz. Bu gelenek nesilden nesle devam ediyor." diye konuştu.

Gelin gitti, soyadı yine değişmedi

Mahalleye gelin gelen Ayşe Sarı ise hayatının en ilginç tesadüfünü yaşadığını anlattı. Annesinin de bu mahalleden olduğunu aktaran Sarı, "Annemin evlenmeden önceki soyadı Sarı'ymış. Çocukken bize 'Bizim köyde herkesin soyadı aynı' derdi de inanmazdık. Yıllar sonra ben de bu mahalleye gelin geldim ve soyadım yine Sarı oldu. Mezarlıkta bile sadece 'Sarı' yazıyor. Vefat eden büyüklerimizi ancak doğum-ölüm tarihlerinden veya anne adlarından bulabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlenmeden önceki soyadı da "Sarı" olan Cemile Sarı ise mahallelerinin bu renkli durumundan gurur duyduklarını belirterek, "Bizim köy komple Sarı. Çok eğlenceli bir durum, soyadımızı da köyümüzü de çok seviyoruz." dedi.