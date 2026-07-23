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Dünya
AA 23.07.2026 10:22

Rusya: Ukrayna’nın Odessa Limanı’na saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın askeri amaçlarla kullanılan Odessa Limanı’na yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna’nın Odessa Limanı’na saldırı düzenledik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Odessa Limanı’na saldırı düzenlediği ifade edilen açıklamada, limanda askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurlarının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Odessa kentinde insansız hava araçları (İHA) için parçalar üretilen atölye ve İHA deposunun hedef alındığı saldırının yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla gerçekleştirildiği kaydedildi.

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