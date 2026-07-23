Kudüs Valiliği, 1300'den fazla İsrailli'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, fanatik İsraillilerin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin, fanatik grupların sayısının 150'ye kadar çıkmasına izin vermesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsraillilerin sayısının 1300'ü aştığı, İsraillilerin Aksa'ya gelmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir çevresinde önlemlerini sıkılaştırdığı ve Müslümanların ibadet etmek için Aksa'ya girişini engellediği bildirildi.

Sabah namazında çok az sayıdaki Müslümanın Aksa'ya girebildiği aktarılan açıklamada, İsrail polisinin Müslümanları darbettiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa'nın avlularında İsrail güçlerinin yoğun bir şekilde konuşlandığı belirtildi.

Fanatik İsraillilerin Aksa'nın avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, camiye baskın düzenleyen aşırılık yanlısı grupların 5 bin kişiye ulaşma hedefiyle Aksa'ya baskın çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, İsraillilerin baskınına Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Amit Halevi'nin de katıldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Yahudilerin dini günü Tisha B'Av nedeniyle Aksa'ya geniş çaplı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.