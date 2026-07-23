Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 23.07.2026 06:55

Avusturya, Hitler'in doğduğu evi neo-Nazi ziyaretlerini engellemek için polis karakoluna dönüştürdü

Avusturya yönetimi, Adolf Hitler'in doğduğu binanın neo-Naziler için bir sembol ve ziyaret noktası haline gelmesini önlemek amacıyla yürütülen dönüşüm projesini tamamlayarak yapıyı polis karakolu olarak hizmete açtı.

Avusturya, Hitler'in doğduğu evi neo-Nazi ziyaretlerini engellemek için polis karakoluna dönüştürdü

Adolf Hitler, 20 Nisan 1889 tarihinde Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Braunau am Inn kasabasındaki kiralık bir dairede dünyaya geldi.

Yapılan dönüşümle birlikte bina, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında uzmanlaşmış bir polis biriminin kullanımına sunuldu.

Dönüşüm süreci ve tartışmalar

Yaklaşık 20 milyon euroya mal olan yenileme çalışmaları, binanın aşırı sağcılar tarafından simgeleştirilmesinin önüne geçilmesine yönelik uzun süren kamuoyu tartışmalarının ardından gerçekleştirildi.

Binadaki tadilat artıkları dahi hediyelik eşya veya sembol haline getirilmesini önlemek amacıyla gizli bir konumda imha edildi.

Açılış töreninde konuşan Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, binanın artık demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, güvenliğin ve insan onurunun bir simgesi haline geldiğini belirtti.

Aşırı sağcıların ziyaretlerini ve sembolik eylemlerini engellemek için uzman komisyonun tavsiyesi doğrultusunda resmi idari yapıya dönüştürülen bina, daha önce engelli bireyler için bir bakım merkezi olarak hizmet veriyordu.

2011 yılından bu yana boş tutulan binanın önünde yer alan Mauthausen toplama kampından getirilmiş anıt taş ise yerinde kalmaya devam edecek.

ETİKETLER
Avusturya Neo-Nazi
Sıradaki Haber
Japonya'da aşırı sıcaklar için yeni icat: İnsan buzdolabı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:16
En düşük emekli aylığı Meclis gündeminde
07:14
Tarihte ilk kez insansı robotlar canlı hayvanlar üzerinde ameliyat gerçekleştirdi
07:12
Zayıflama ilaçları saç dökülmesi riskini arıtırıyor mu?
06:55
Japonya'da aşırı sıcaklar için yeni icat: İnsan buzdolabı
06:50
İspanya'da rekor sıcaklıklar: Termometrelerin 47 dereceye ulaşması bekleniyor
06:47
Epstein bağlantıları nedeniyle aranan Fransız manken ajansı temsilcisi Paris'te ölü bulundu
İznik Gölü turkuaz renge büründü
İznik Gölü turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İznik Gölü turkuaza büründü
İznik Gölü turkuaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ