Avusturya, Hitler'in doğduğu evi neo-Nazi ziyaretlerini engellemek için polis karakoluna dönüştürdü

Adolf Hitler, 20 Nisan 1889 tarihinde Avusturya'nın Almanya sınırında yer alan Braunau am Inn kasabasındaki kiralık bir dairede dünyaya geldi.

Yapılan dönüşümle birlikte bina, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında uzmanlaşmış bir polis biriminin kullanımına sunuldu.

Dönüşüm süreci ve tartışmalar

Yaklaşık 20 milyon euroya mal olan yenileme çalışmaları, binanın aşırı sağcılar tarafından simgeleştirilmesinin önüne geçilmesine yönelik uzun süren kamuoyu tartışmalarının ardından gerçekleştirildi.

Binadaki tadilat artıkları dahi hediyelik eşya veya sembol haline getirilmesini önlemek amacıyla gizli bir konumda imha edildi.

Açılış töreninde konuşan Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, binanın artık demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, güvenliğin ve insan onurunun bir simgesi haline geldiğini belirtti.

Aşırı sağcıların ziyaretlerini ve sembolik eylemlerini engellemek için uzman komisyonun tavsiyesi doğrultusunda resmi idari yapıya dönüştürülen bina, daha önce engelli bireyler için bir bakım merkezi olarak hizmet veriyordu.

2011 yılından bu yana boş tutulan binanın önünde yer alan Mauthausen toplama kampından getirilmiş anıt taş ise yerinde kalmaya devam edecek.