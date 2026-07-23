Epstein bağlantıları nedeniyle aranan Fransız manken ajansı temsilcisi Paris'te ölü bulundu

69 yaşındaki Siad, pazartesi günü Paris'in kuzeybatısındaki Colombes bölgesinde bulunan evinde cansız halde bulundu. Nanterre Savcılığı, ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma açıldığını ve otopsi yapılacağını duyurdu.

Siad'ın ismi, ABD hükümeti tarafından açıklanan Epstein dosyalarında binlerce kez geçiyordu. Siad, Epstein'ın oluşturduğu tehditten veya yasa dışı eylemlerinden haberdar olmadığını öne sürmüştü.

Savcılık: Tutuklama için yeterli delil yoktu

Paris Savcılığı, şubat ayında başlatılan soruşturmaya yönelik eleştirilere yanıt vererek Siad'ın gözaltına alınması için yeterli delil bulunmadığını savundu. Yapılan açıklamada, örgütlü insan ticareti ve suç işlemek için çete kurma suçlamalarını içeren soruşturmanın, Siad hakkındaki adli sürecin sonlanmasına rağmen diğer olası faillerin tespiti amacıyla devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Siad'ın telefon dinleme dahil özel soruşturma teknikleriyle takip edildiği ancak derhal gözaltına alınmasını haklı çıkaracak düzeyde delile ulaşılamadığı ifade edildi.

Siad'ın avukatı Menya Arab-Tigrine yaptığı açıklamada, müvekkilinin hiçbir zaman resmi olarak suçlanmadığını ve masum olarak öldüğünü savundu.

Mağdur avukatları ve kurbanlar karara tepkili

Fransa'da hakkında tecavüz dahil çok sayıda suç duyurusu bulunan Siad'ın ölümü, mağdur avukatları ve kurbanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Epstein mağdurlarından biri, Siad'ın kendisini Epstein ile tanıştırdığını ve profesyonel bir insan taciri gibi hareket ettiğini dile getirdi.

Siad'ı suçlayan altı kadını temsil eden avukat Anne-Claire Le Jeune ile diğer mağdur avukatları, soruşturmanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Siad sorgulanamadan hayatını kaybettiği için müvekkillerinin adalet arayışından mahrum kaldığını ifade etti.

Polise ifade veren eski bir model ise Siad'ın ölümüyle Epstein ağına dair sahip olabileceği kritik bilgilerin de kaybolduğunu belirtti.

Epstein soruşturmasının bir diğer kritik ismi olan Fransız model ajanı Jean-Luc Brunel de 2022 yılında Paris'teki cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Brunel, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Jeffrey Epstein ise 2019 yılında New York'taki hücresinde ölü bulunmuştu.