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Dünya
Independent 23.07.2026 06:42

10 kişinin birbirine girdiği uçak, kalkıştan 30 dakika sonra geri döndü

İspanya'nın Tenerife adasından İngiltere'nin Liverpool kentine gitmek üzere havalanan easyJet yolcu uçağı, yolcular arasında çıkan kavga üzerine kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldı.

10 kişinin birbirine girdiği uçak, kalkıştan 30 dakika sonra geri döndü

Salı akşamı meydana gelen olayda, uçakta bulunan yaklaşık 10 yolcu arasında arbede yaşandı. Hava trafik kontrol birimi tarafından yapılan açıklamada, kaptan pilotun uçuş güvenliğini tehlikeye atan kavga nedeniyle Tenerife'ye dönme kararı aldığı bildirildi.

186 yolcu kapasiteli uçak, mürettebatın talebi üzerine Tenerife South Havalimanı'na iniş yaptı. Kavgaya karışan yolcular polis ekiplerince uçaktan indirildikten sonra uçak Liverpool seferine devam etti.

Şirketten ve yetkililerden açıklama

EasyJet firmasından yapılan açıklamada, kural dışı davranışlar sergileyen bir grup yolcu nedeniyle uçağın havalimanına geri döndüğü ve polis ekiplerince karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, uçuş ve yer ekibinin bu tür durumlara hızlı müdahale edecek şekilde eğitildiği, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin her zaman birinci öncelik olduğu vurgulandı.

Hava trafik kontrol birimi ise ekibin dönüş talebi üzerine gerekli koordinasyonun sağlandığını ve uçağın sorunsuz bir şekilde pisti terk ettiğini duyurdu.

Yolculara yönelik yeni yaptırımlar gündemde

Öte yandan İngiltere Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin, uçuşlarda huzursuzluk çıkaran yolcuların tüm hava yolu şirketleri tarafından uçuşlardan men edilmesini içeren yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Taslak aşamasındaki plana göre, hava yolu şirketlerinin kural dışı yolcu bilgilerini paylaşacağı bir sistem kurulması hedefleniyor.

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