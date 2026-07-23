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Dünya
Independent 23.07.2026 06:49

İspanya'da rekor sıcaklıklar: Termometrelerin 47 dereceye ulaşması bekleniyor

İspanya, hava sıcaklıklarının 47 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilen yaz mevsiminin üçüncü sıcak hava dalgasına hazırlanıyor.

İspanya'da rekor sıcaklıklar: Termometrelerin 47 dereceye ulaşması bekleniyor

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) tarafından yapılan açıklamada, Afrika'dan gelen sıcak ve kuru havanın oluşturduğu "sıcaklık kubbesi" nedeniyle etki gösterecek olan sıcak dalgasının hafta boyunca sürmesinin beklendiği bildirildi.

Tahminlere göre ülkenin popüler turizm merkezlerinden Malaga'da hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşması beklenirken, güney bölgelerinde 44 ve Katalonya'da 42 derece seviyelerinin görülebileceği kaydedildi.

Sıcak havanın etkisiyle orman yangınlarının yaşandığı ülkede, sadece pazartesi günü 26 bin hektardan fazla alanın yandığı ve Bedar yakınlarındaki yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İspanya'da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık, 14 Ağustos 2021 tarihinde Guadalquivir Havzası'nda 47,6 derece olarak kayıtlara geçmişti.

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