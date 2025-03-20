Denizaltıdan atılan ATMACA: Türkiye'nin 'sürpriz' gücü

ATMACA gemisavar füzesinin merakla beklenen versiyonlarından biri de denizaltıdan atılacak modeliydi. TCG Preveze denizaltıdan geçtiğimiz günlerde ateşlenen ‘Kapsüllü ATMACA’ aslında Ankara’nın bu alanda geldiği noktayı göstermesi adına önemli.

Bilindiği üzere ‘Kapsüllü ATMACA’ ismi denizaltıdan atılacak versiyon için kullanılıyor. Su altından güdümlü mermi atabilme kabiliyeti dünyada sayılı ülkede bulunuyor. Türkiye bu atışla hem en üst lige yükseliyor hem de çevremizdeki ülkeler için bilinmezlerle dolu sürpriz bir güce kavuşuyor.

ABD’li Harpoon yerine yerli/milli ATMACA

Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, Mavi Vatan’daki gelişmeleri çok yakından takip eden isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde yapılan testin videosunu izlediğinde “Yıllar süren bir AR-GE faaliyetinin ürüne dönüşmesinin mutluluğunu yaşadım.” diyor.

Kapsüllü ATMACA’nın ilk test atışının TÜBİTAK SAGE’nin Denizaltı Test Altyapısı sisteminde denendiğini belirtiyor Erkan. Daha sonra operasyonel test atışlarına geçildiğini ve onun da başarıyla tamamlandığını söylüyor.

Aslında bir iki cümleyle anlattığımız bu sürecin Türkiye adına son derece meşakkatli bir dönem olduğuna dikkati çekip, “Şimdi yeni bir sayfa açtık. Denizin altından ateşleyebileceğimiz yerli/milli bir ürünümüz var. Bilindiği üzere Donanmamız bu iş için ABD imzalı Harpoon’ları kullanıyordu. Şimdiyse istediğimiz kadar üretebileceğimiz ve kendi isteklerimize göre daha da geliştirebileceğimiz ATMACA’mız var. Bu çok kıymetli.” ifadesini kullanıyor.

[Türk Donanması'nın halihazırda en önemli ateş güçlerinden biri ABD yapımı Harpoon füzeleri.]

Ankara için çok büyük bir güç

Türkiye’nin çevresindeki ülkelerin donanma unsurları incelendiğinde aslında Rusya’dan başlayıp Ege ve Doğu Akdeniz hattına kadar olan coğrafyada genelde benzer sistemlerin kullanıldığı dikkat çekiyor.

Haliyle bu benzer sistemler, karşıdakinin elini daha iyi okuyabilmeyi de beraberinde getiriyor. Daha net bir ifadeyle, çevre ülkelerin sualtından ateşleyebileceği füzelerin teknik detaylarının çoğu zaten biliniyor. Haliyle karşı tedbirler de buna göre geliştiriliyor.

Ancak Kapsüllü ATMACA ile Türkiye burada ayrı bir yol izliyor. Her şeyden önce yepyeni bir ürün. Ve tamamen milli imkanlarla geliştirildiği için teknik detayların dışarıdan bilinmesi de pek mümkün değil. Günün sonunda bunları topladığınızda Ankara için çok ciddi bir ‘sürpriz’ unsuru kazandığı yorumları yapılıyor.

[Denizaltıdan ateşlenen ATMACA, Türkiye için çok kritik kazanımlar sağlayacak.]

“ATMACA’yı sadece bir füze olarak görmemek lazım”

Kozan Selçuk Erkan, ATMACA gibi stratejik bir gücün farklı hedefler için etkin şekilde kullanılabileceği üzerinde duruyor. Denizaltıların zaten kendi dünyalarında stratejik oyuncular olduğunu bir de bu tür kabiliyetlerle donandıklarında çok daha büyük bir etki yaratabildiklerinin altını çiziyor.

Bu noktada meseleye ayrı bir parantez daha açıyor Erkan ve için bir ihracat boyutu olduğunu anlatıp, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Denizaltıdan ateşlenecek ATMACA’yı sadece silah olarak görmemek lazım… Türkiye, dünyanın farklı noktalarında pek çok denizaltı modernizasyonu işine talip oluyor. O ülkelere yenilenmiş denizaltıları ile kullanabilecekleri farklı çözümler de sunuyor.

Pakistan’da Fransız denizaltılarını modernize ederek bu geniş ölçekli çözümlere ilişkin ortaya somut bir iş koyduk. Belki ilerde bu tür yurt dışı ihalelerde Kapsüllü ATMACA’nın ihracat versiyonu da verebiliriz. Bu konuda pazar büyükçe şansımız da artacak.

Elbette ATMACA’nın ardından herkesin aklında daha uzun menzillerle ilgili yeni bir füze gelir mi sorusu var. Günün sonunda Türkiye’nin özellikle MİLDEN denizaltısıyla çok daha uzun menzillere her türlü füzeyi ateşleyebileceğine inancım tam.”