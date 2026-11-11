Katar: Hürmüz Boğazı’ndaki krizin küresel kalkınmaya etkileri giderek ağırlaşıyor

Misned, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paris Barış Forumu kapsamında, Doha Forumu işbirliğiyle gerçekleştirilen “Hürmüz Boğazı’nın Kapatılmasının Etkileri: Çatışmanın Küresel Kalkınmaya Gizli Maliyeti” başlıklı oturumda konuştu.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların enerji ve taşımacılıktan gıda güvenliğine kadar birçok alanı etkilediğini belirten Misned, bölgesel krizlerin küresel kalkınma üzerindeki olumsuz sonuçlarına karşı uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

Katar’ın bölgesel istikrarsızlıktan doğrudan etkilenen bir ülke ve uluslararası kalkınma alanında sorumluluk üstlenen bir ortak olarak bu diyaloğa katıldığını kaydeden Misned, diplomasinin, egemenliğe ve uluslararası hukuka saygının ve seyrüsefer özgürlüğünün bölgesel istikrar ile küresel refahın temel unsurları olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların, bölgesel krizlerin küresel sonuçlar doğurduğunu gösterdiğine dikkati çeken Misned, söz konusu etkilerin yakıt ve deniz taşımacılığından gübre ve gıda fiyatlarına, oradan da hane halklarının bütçelerine kadar uzandığını ifade etti.

Uluslararası Para Fonunun (IMF) tahminlerine de değinen Misned, gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerde büyümenin geçen yılki yüzde 4,5 seviyesinden bu yıl yüzde 3,7’ye gerilemesinin, küresel enflasyonun ise yüzde 4,7’ye yükselmesinin beklendiğini aktardı.

Misned, bu rakamların arkasında artan yaşam maliyetleriyle karşı karşıya kalan aileler ile borç ödemeleri ve temel kamu hizmetlerinin finansmanı arasında zor tercihler yapmak zorunda kalan hükümetlerin bulunduğunu belirtti.

Krizin özellikle en fazla etkilenen ülkelerin yıllar içinde elde ettiği kalkınma kazanımlarını tehdit ettiğini vurgulayan Misned, geçici bir krizin uzun vadeli kalkınma engeline dönüşmesinin önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Katar’dan kalkınma projelerine 21 milyon dolarlık destek

Katar’ın krizlere yönelik yaklaşımının diplomasi ile kalkınma işbirliğini bir araya getirdiğini belirten Misned, ülkesinin 2025 yılında ilgili kurumları aracılığıyla Birleşmiş Milletler (BM) ile toplam 21 milyon dolar değerinde iki anlaşma imzaladığını hatırlattı.

Misned, anlaşmaların gıda güvenliği ve en az gelişmiş ülkelerin dayanıklılığının artırılması gibi alanları kapsayan Doha Eylem Programı’nı desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Krizden en fazla etkilenen ülkelerin artan maliyetlerle başa çıkabilmesi için zamanında ve uygun koşullarda finansmana erişmesi gerektiğini dile getiren Misned, bu süreçte ülkelerin borç yükünün daha da artırılmamasının önemine işaret etti.

Kalkınma kazanımlarının korunması gerektiğini vurgulayan Misned, hükümetler, BM, kalkınma ortakları ve uluslararası finans kuruluşlarının ulusal öncelikler doğrultusunda eş güdüm içinde hareket etmesi çağrısında bulundu.

Çatışmaların önlenmesinin sonradan ortaya çıkan zararların giderilmesinden daha az maliyetli olduğunu aktaran Misned, diplomasi ve arabuluculuğun çatışmaların ticareti aksatmasını ve kalkınmayı sekteye uğratmasını önlemede en güçlü araçlar olduğunu söyledi.

“En az gelişmiş ülkeler küresel krizlerin en ağır yükünü taşımamalı”

Katar’ın söz konusu öncelikleri desteklemeyi sürdüreceğini belirten Misned, 25-27 Mart 2027 tarihlerinde Doha’da En Az Gelişmiş Ülkeler için Doha Eylem Programı’nın üst düzey ara dönem değerlendirme toplantısına ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Toplantının uluslararası taahhütlerin somut sonuçlara dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat olacağını vurgulayan Misned, şunları kaydetti:

“Mesajımız açıktır. Küresel krizlerin ortaya çıkmasında çok az sorumluluğu bulunan en az gelişmiş ülkeler, bu krizlerin sonuçlarından en fazla etkilenen ülkeler olmamalıdır. Erken harekete geçmeli, koordinasyonu güçlendirmeli ve kalkınma kazanımlarını korumalıyız.”

Misned, bu konudaki diyaloğu Aralık 2026'da düzenlenecek Doha Forumu’nda sürdürmeyi beklediklerini de sözlerine ekledi.