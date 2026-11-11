İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Kral Charles, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan delegelere gönderdiği mesajda, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin ve somut adımların önemine dikkati çekti.

Zirveye katılanlara en içten dileklerini ve desteğini ileten Kral Charles, "Böylesine önemli bir dönemde uluslararası toplumu bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümetine ve Türkiye halkına, ayrıca Müzakereler Başkanı olarak üstlendiği rol dolayısıyla Avustralya hükümetine son derece müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Dünyanın dört bir yanındaki toplumların aşırı sıcaklara, sellere, kuraklıklara, orman yangınlarına ve fırtınalara maruz kaldığını belirten İngiltere Kralı, son dönemde yaşanan olayların iklim değişikliğinin uzak bir tehdit değil, mevcut ve giderek büyüyen bir gerçeklik olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kral Charles, fosil yakıt piyasalarında yaşanan aksaklıkların, yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının artırılmasına duyulan acil ihtiyacı ortaya koyduğunu ifade etti.

Gıda üretiminde kimyasal gübrelere olan bağımlılığın da yenileyici tarım ve tarımsal ormancılık sistemleri aracılığıyla azaltılması gerektiğine işaret eden Charles, iklim değişikliğiyle mücadelenin farklı alanlarda eş zamanlı adımlar gerektirdiğinin altını çizdi.

"Harekete geçme ihtiyacı hiç bu kadar açık ve acil olmamıştı"

Kral Charles, iklim değişikliği ve doğanın tahribatının birbiriyle bağlantılı tehditlerine, bunların geçim kaynakları ve toplumlar üzerindeki etkilerine 50 yılı aşkın süredir dikkati çekmeye çalıştığını aktararak, "Harekete geçme ihtiyacı hiç bu kadar açık ve acil olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel sıcaklıktaki en küçük artışın bile önem taşıdığını vurgulayan İngiltere Kralı Charles, COP31 Başkanlığının daha önce verilen taahhütleri somut eylemlere dönüştürme kararlılığını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Kral Charles, petrol ve gaz sektöründeki gereksiz metan emisyonlarının ve sızıntılarının 2030'a kadar acilen ortadan kaldırılmasının, kısa vadede küresel ısınmayı yavaşlatmak için mevcut en hızlı fırsatlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Bunun fosil yakıtlardan uzaklaşma süreciyle birlikte atılması gereken temel adımlardan biri olduğunu aktaran Kral 3. Charles, temiz enerjiye geçişin hızlandırılmasının gelecekteki refah ve güvenlik açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Kral Charles, metan ve diğer güçlü kirleticilerin azaltılması, tüm yaşamın bağlı olduğu ormanların, okyanusların ve diğer ekosistemlerin korunarak yeniden eski haline getirilmesi, elektrifikasyonun temiz enerji kaynaklarıyla yaygınlaştırılması ve savunmasız toplumların iklim değişikliğinin mevcut etkilerine karşı dayanıklılığının artırılması için hızla harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede finansman ve işbirliği

İngiltere Kralı, iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli ölçekte finansman sağlanmadan bu hedeflerin gerçekleştirilemeyeceğine işaret ederek, hükümetlerin, işletmelerin, yatırımcıların, kurumların ve hayırseverlik kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğini bildirdi.

Kral Charles, sermayenin dayanıklı ve sürdürülebilir bir geleceği baltalamak yerine desteklemesinin sağlanması gerektiğini ifade ederek, yenilikçi finansman, yatırım ve sigorta modellerinin önemli fark yaratabileceğini aktardı.

İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşama biçiminde kalıcı değişimin sağlanmasının, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki ortaklığa bağlı olduğunu belirten Charles, gerçekten sürdürülebilir piyasaların oluşturulması için özel sektörün yaratıcılığının ve gücünün harekete geçirilmesinin önemini vurguladı.

"Çocuklarımız ve torunlarımız bizi yapmayı tercih ettiğimiz şeylere göre değerlendirecek"

Kral Charles, iklim değişikliğiyle mücadelede umutlu olmak için bazı nedenler bulunduğunu dile getirerek, bu yıl düzenlenen Londra İklim Eylem Haftası'nda hedeflerini somut değişimlere dönüştüren çok sayıda insanı görmenin kendisini cesaretlendirdiğine dikkati çekti.

Antigua ve Barbuda'da kısa süre önce düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'na da değinen Kral Charles, toplantının iklim sorunuyla mücadelede acil adımlar atılması gerektiğini ve birlikte çalışmanın sağlayabileceği gücü bir kez daha hatırlattığının altını çizdi.

İngiltere Kralı, liderlerin iklim değişikliğiyle mücadelede acil ve ortak eyleme geçme, doğal çevreyi koruma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız toplumların dayanıklılığını artırma yönündeki taahhütlerini yenilemelerinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

COP31 kapsamında bir araya gelen ülkelerin aynı ortaklık ve ortak amaç anlayışıyla hareket etmesini umduğunu belirten Kral Charles, bu yaklaşımın gezegenin ve gelecek nesillerin acilen ihtiyaç duyduğu ortak eyleme ilham verebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kral Charles, zirveye katılanlara seslenerek, "Sizi ve Antalya'da bir araya gelen herkesi, bu önemli dönüm noktasını yalnızca iddialı hedeflerle değil, bu hedefleri eyleme dönüştürme kararlılığıyla karşılamaya çağırıyorum. COP31'in mirası bu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İngiltere Kralı Charles, mesajını, "Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlere göre değil, yapmayı tercih ettiğimiz şeylere göre değerlendirecek." şeklinde tamamladı.