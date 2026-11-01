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Gündem
AA 12.11.2026 00:00

A Milli Futbol Takımımızın konuğu Belçika

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında bugün İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Futbol Takımımızın konuğu Belçika
[Fotograf: AA]

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında bugün İzmir'de Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel 658 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 247 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılarımız, 281'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 908 gol attı, kalesinde 943 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan millilerimiz, 658 müsabakanın 568'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Millilerimiz, 658 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibimizin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.​​​​​​

Sergen Yalçın yönetiminde ilk maç

A Milli Futbol Takımımız, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısında çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekibimiz, Sergen Yalçın ile çıkacağı ilk maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.

Ay-yıldızlılarımızın tarihindeki 48. teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sergen Yalçın, milli takımımızın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.

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