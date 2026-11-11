Türkiye'ye hac hazırlıklarındaki çalışmaları dolayısıyla ödül

Jeddah Superdome'daki fuar alanında düzenlenen törende ödülü, Türkiye adına Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan aldı.

Demirhan, törende yaptığı konuşmada, bu başarının hac hizmetlerinde görev alan bütün personelin ortak gayretinin sonucu olduğunu söyledi.

Öncelikli hedeflerinin hacı adaylarının ibadetlerini huzur ve güvenle yerine getirmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Demirhan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, konferans kapsamında Türk ve Suudi yetkililer, 2027 yılı hac organizasyonuna yönelik hazırlıkları değerlendirdi.

Görüşmelerde, sağlık kriterleri, ulaşım ve uçuş planlamaları, konaklama, Arafat ve Meşair hizmetleri, iaşe, koordinasyon ve görevli eğitimleri başta olmak üzere organizasyonun farklı alanlarına ilişkin konular ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı hac organizasyonuna yönelik hazırlıklarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürdüğü bildirildi.