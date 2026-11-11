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Gündem
TRT Haber 11.11.2026 22:10

Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin, "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşıdığı ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade ettiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail'in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

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