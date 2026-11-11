Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nin anı panosunu imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya EXPO alanında düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki programlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, üzerinde COP31 logosunun yer aldığı anı panosuna imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'e ilişkin videolu paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dünya yaşanamaz bir yer olmadan gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras, daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır. Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyor, çok anlamlı bir hedef belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

Videoda, COP31'den görüntüler yer aldı.