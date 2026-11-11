İletişim Başkanı Duran: COP31 fark ediliyor ve takdir görüyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvelerine ev sahipliği yaptığını anımsatan Duran, şöyle konuştu:

"Şimdi de COP31 ile Türkiye diplomasinin merkezinde olduğunu hem dünyaya hem de bölgesine göstermiş oldu. COP31'in mottosu, diyalog, konsensüs ve aksiyon üçlemesinden oluşuyor. Yani çevrenin korunması ile ilgili politikalarda sadece diyalog yeterli değil, bir konsensüs oluşturulmalı ve bu mutlaka uygulamaya konulmalı. Bu yönüyle baktığımızda aslında COP31'in en önemli hususu olarak iki konunun öne çıktığını söyleyebilirim.

Birincisi, iklim adaleti. Biliyorsunuz gelişmiş ülkelerin sanayileşirken dünyaya bir anlamda çevresel olarak zararı oldu. Bu yönüyle baktığımızda sorumluluk daha fazla onlarda. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerin üzerine bu yükün koyulması değil, aksine finans ve teknoloji başta olmak üzere çevreyi korumak için iklim değişikliği ile mücadele için bir paylaşım olması gerekiyor.

Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da ifade ettiği en önemli konulardan bir tanesi iklim adaletiydi. Bir diğer konu ise bu sorumluluğun yerine getirilmesi, yani uygulamaya koyulmasıydı. İkinci önemli konu da buydu. Cumhurbaşkanımız, bunu 'Mış gibi yapmayacağız. Alınan kararlar uygulamaya konulmalı. Bununla ilgili bir çalışmayı devam ettireceğiz' şeklinde vurguladı."

"20'yi aşkın ikili görüşme bekleniyor"

Duran, iklim konusu konuşulurken Gazze'de yaşananların da unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın kullandığı çok kritik bir kavram vardı. 'Gazze'de Netanyahu hükümetinin uygulamış olduğu bir soykırım var ama bununla da yetinmediler. Zeytin ağaçlarını katlederek aslında orada bir çevre soykırımı da uyguladılar.' Bunu da hatırlatmakta fayda görürüm." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmelerde, Türkiye'nin COP31 Zirvesi'ni başarıyla yürüttüğünün gündeme geldiğini ve konuk liderlerin Erdoğan'a teşekkür ettiğini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Antalya'ya geldiğinden bu yana 10 tane ikili görüşme yaptı. Yarın da çok yoğun bir diplomasi trafiği olacak. En az o kadar bir görüşmenin yapılması, 20'yi aşkın ikili görüşmeyi yapması bekleniyor. Kendileri hem liderler zirvesinde hitap ettiler hem ikinci bir konuşma daha yaptılar. Biliyorsunuz daha önceki COP başkanları Türkiye'nin COP31 başkanlığına hep birlikte ortak bir destek verdiler. Bunu da zirvenin gidişatı açısından oldukça önemli görüyoruz."

"4 bin basın mensubu zirveyi takip ediyor"

İletişim Başkanlığı olarak zirvenin medya akreditasyonu konusunda Birleşmiş Milletler ile çalıştıklarını belirten Duran, şunları ifade etti:

"5 kıtadan yaklaşık 4 bin basın mensubu bu büyük zirveyi takip ediyor. 20 Kasım'a kadar devam eden bu zirvenin basın tarafından ilgi görmesi bizi çok memnun ediyor. Akademiden sivil toplum kuruluşlarına, STK'lere kadar çok geniş bir katılımla devam eden zirvenin güzel sonuçlar üretmesini ve uygulamada da karşılığı olacak şekilde bir zirve olmasını temenni ediyoruz.

Dolayısıyla İletişim Başkanlığı olarak medya kısmı ile ilgilendiğimiz gibi iklim diplomasisi ile ilgili bir kitap, iklim değişikliği ile ilgili bir sözlük, Türkiye'nin COP31'de göstermiş olduğu dönem başkanlığının neye yönelik olduğuna dair bir kitap çalışması da yaptık. Hem kitaplar yayımlayıp hem bunu kamuoyunun gündemine getirerek hem de dezenformasyonla mücadele ederek kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz."

"Bu zirve, NATO ve TDT zirvelerinden daha büyük"

Duran, mavi ile yeşilin en güzel buluşmalarından birisini temsil eden Antalya'da bu zirveyi düzenlemenin çok değerli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu çalışmalarda Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da çok önemli emekleri var. Bu açıdan baktığımızda gerçekten büyük bir emek var burada. Bütün liderler tarafından da COP31'in önemli bir yatırım gerçekleştirilerek, çok emek sarf edilerek gerçekleştirildiği fark ediliyor ve takdir görüyor. Aynı şekilde medya açısından baktığımızda tabii ki 4 bine yakın basın mensubunu burada en iyi şekilde ağırlamak ve dünyaya Antalya'dan iklim değişikliği ile ilgili güçlü mesajlar vermek yönünde bir çabamız var.

Ben, bu çerçevede olumlu tepkiler aldım. Çünkü burada gerçekten büyük bir emek var. Tabii Antalya'mız çok yüksek kapasitede bir ilimiz. Doğrusu, NATO ve TDT zirvelerinden daha büyük bir zirveden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz hem basın mensuplarımızın hem sivil toplum kuruluşlarımızın hem iklim için mücadele eden bütün gönüllülerin zirve ortamından ve hizmetten memnun olacaklarını ümit ediyoruz."