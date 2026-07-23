MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirmesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Türkiye'den İngiltere'ye Eurofighter eğitimi için personel gönderilecek.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eurofighter (EF) Tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık’a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir."

Hava Harp Okulundaki öğrenci vefatı

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatı ile ilgili başlatılan idari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmî açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Terörle mücadele/ hudut güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetleri; terörle mücadeleye, sınırları korumaya; karada, denizde ve havada kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 6 PKK’lı terörist teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi.

Hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 466 şahıs yakalandı, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 oldu. Engellenen 946 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 42 bin 776’ya ulaştı.

Eğitim tatbikat faaliyetleri/ uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetleri, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.

Yapılan açıklamada şu bilgilendirmelere yer verildi:

"10-19 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenen Breeze Tatbikatı tamamlanmıştır. 13 Temmuz’da Birleşik Krallık’ta başlayan Sea Breeze II yarın (24 Temmuz), 20 Temmuz’da Slovakya’da başlayan Joint Fire Tatbikatı ise 7 Ağustos’ta sona erecektir.

Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun 11’inci Aktivasyon faaliyeti kapsamında 20-23 Temmuz tarih aralığında; Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma ve Captan Dimitar Dobrev ile Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru Constantin Dumitrescu tarafından Umuryeri/İstanbul’a liman ziyaretleri yapılmaktadır.

Diğer yandan; NATO Daimî Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi hitamında 23-25 Temmuz tarihleri arasında Southampton/İngiltere’ye liman ziyareti yapan TCG Oruçreis tarafından 26-29 Temmuz tarihleri arasında Brest/Fransa’ya, NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevi çerçevesinde İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Chioggia ve Hollanda Deniz Kuvvetleri unsuru Willemstad ile, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait Kountouriotis ve İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Montecuccoli tarafından 24-26 Temmuz tarih aralığında Aksaz’a, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi çerçevesinde Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından 25-29 Temmuz tarihleri arasında Mersin’e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerimizin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi tarafından 24-26 Temmuz tarihleri arasında İskenderiye/Mısır’a liman ziyareti yapılacaktır.

20-24 Temmuz tarihleri arasında Rabat/Fas’ta düzenlenen “2026 Afrika Deniz Kuvvetleri Zirvesi”ne Amfibi Kolordu Komutanımız tarafından katılım sağlanmaktadır.



Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 21 Temmuz’da, Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında Doğu Akdeniz’de, 22 Temmuz’da Neptune Strike Geliştirilmiş Teyakkuz Faaliyeti ve Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağımız tarafından uçuş görevleri icra edilmiştir. Bugün (23 Temmuz) ise NATO bünyesinde Polonya hava sahasında icra edilen “Dinamik Hedefleme Görevi”ne tanker uçağımız tarafından katılım sağlanmakta, “Erzurum Kongresi’nin 107’nci Yıl Dönümü” dolayısıyla Erzurum’da muharip uçak geçişi yapılmaktadır."

Savunma sanayii

Savunma sanayii her alanda yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Fırtına-2 Obüs muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındı. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirildi.

