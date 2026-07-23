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TRT Haber 23.07.2026 20:08

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrailli bakana Mescid-i Aksa tepkisi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez." dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrailli bakana Mescid-i Aksa tepkisi

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınadığını belirtti.

Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişimin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik bu tür tek taraflı adımları, bölgedeki gerilimi daha da artırmakta ve kalıcı barış umutlarına zarar vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği üzere, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünün korunması yalnızca bölgesel değil, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, Filistin halkının meşru haklarını ve Kudüs’ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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