Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başvuruları sürüyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi güvenlik personeli yetiştirmeye devam ediyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne bu yıl lise mezunu 350 erkek öğrenci temini yapılacak. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu için 283 erkek, 40 kadın öğrenci alınacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nin bilgi, disiplin, irade, liderlik, vatan sevgisi ve cesaretle dolu bir eğitim dönemini aynı çatı altında birleştirdiğini söyledi.

Başvuruların 26 Temmuz'da sona ereceğini kaydeden Yiğitbaşı, "Burayı görüp eğitim kalitesini, nasıl donanımlı güvenlik personeli yetiştiğini gördüklerinde mutlaka seçenekleri arasında Jandarma Sahil Güvenlik Akademimizi de bulundurucaklarına inanıyoruz." dedi.

Öğrencilere pek çok imkan sağlanıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Merkezi Komutanı Albay Musa Atar, öğrencilere sınırsız ve ücretsiz internet eşliğinde dizüstü bilgisayarın karşılıksız olarak verildiğini belirtti.

Eğitim-öğretim süresi boyunca öğrencilere geri ödemesiz harçlık da verildiğini aktaran Albay Atar, talep etmeleri halinde öğrencilerin geri ödemeli yükseköğretim kredisinden de faydalanabildiğini aktardı.

Son teknoloji ile donatılmış sınıflarda eğitim görülüyor

Öğrenciler, 20 kişilik son teknoloji ile donatılmış sınıflarda eğitim görüyorlar. Öğrencilerin gördüğü derslerden biri de "Lazer Tertibatlı Atış Eğitimi". Bu eğitim sayesinde öğrenciler hem silahları yakından tanıyor hem de sahaya çıkmadan önce pratik yapma imkanı buluyorlar.

Başvuru detayları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin internet sitesinde ayrıntılı olarak yer alıyor. Adaylar, 26 Temmuz'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden akademiye başvurularını yapabilecekler.