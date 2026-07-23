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Dünya
AA 23.07.2026 22:53

Kuveyt'te, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt'te, İran'ın füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bir haftayı aşkın bir süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

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İran Kuveyt İnsansız Hava Aracı (İHA)
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