Trump: İran yönetiminin aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor

Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansında (EPA) veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada, İran'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı durumumuz gayet iyi." diyen Trump, İran'ın "bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını" belirtti.

Trump, İran yönetiminin "kötü niyetli" olduğunu ileri sürdüğü konuşmasında, "Aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller. Kötü niyetleri vardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'de yüksek teknoloji alanında yapılacak altyapı çalışmalarından bahseden Trump, salondaki yatırımcılara ve yerel yöneticilere hitap ederek, "(İran ve müttefikleri) Toplulukları birer birer yok etmeye başladıklarında, veri merkezlerinizle ilgili bahsettiğim tüm bu adımları atıyor olmamız önemli değil mi?" diye sordu.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olmayı "akıllarından bile geçirmelerine asla izin veremeyeceklerini" yineleyerek, "Ve tam olarak yaşanan da bu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar." diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Trump, enerji ve yapay zeka teknolojileriyle ilgili yatırımlara değindiği konuşmasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Çin lideri Şi'nin 24 Eylül'de Washington'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirten Trump, Çinli mevkidaşıyla gündemlerinin önemli bir kısmını yapay zeka konusuna ayıracaklarını söyledi.

Trump, yapay zeka sektörünün hızla geliştiğine dikkati çektiği konuşmasında, bu sektörü "şimdiye kadar görülen en büyük şey" olarak nitelendirdi ve ABD'nin bu yarışta "Çin'in önünde" olduğunu ileri sürdü.