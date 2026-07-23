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Dünya
AA 23.07.2026 18:54

İranlı müzakereci Kalibaf: ABD, İran'ı cezalandırmak isterken kendini cezalandırdı

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "İran’ı cezalandırmak isterken petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ABD'nin kendisini cezalandırdığı" değerlendirmesinde bulundu.

İranlı müzakereci Kalibaf: ABD, İran'ı cezalandırmak isterken kendini cezalandırdı

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından İran’a yönelik saldırıların sonuçlarına ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'nin saldırılarla "İran’ı cezalandırmak istedeği" değerlendirmesinde bulunan Kalibaf, “İran'ı cezalandırmak istediler. Bunun yerine üç haneli petrol fiyatlarıyla kendilerini cezalandırdılar." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, bu durumu alaya alarak, “Dört dörtlük strateji.” değerlendirmesinde bulundu.

Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatın ardından ciddi oranda düşen petrol fiyatları, ABD'nin yeniden İran'a yönelik​​​​​​​ saldırılara başlamasıyla tekrar yükselişe geçti.

ETİKETLER
İran ABD ABD-İsrail-İran Savaşı ABD İran ilişkileri İsrail-İran çatışması
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