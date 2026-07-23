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Gündem
TRT Haber 23.07.2026 18:37

Türkiye'den İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "en güçlü biçimde" kınadı.

Türkiye'den İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirdiği eylemlere sert tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs’teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemlerinin ve oldubitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz."

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

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Dışişleri Bakanlığı İsrail Mescid-i Aksa
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