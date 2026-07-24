Soykırımcı İsrail'in işgalinin sürdüğü Gazze'de Filistinliler, 3 yıldır "karanlıkta" hayatta kalma mücadelesi veriyor

İsrail işgalinin sürdüğü Gazze'de Filistinliler, 3 yıldır "karanlıkta" hayatta kalma mücadelesi veriyor

- Gazze kentinde bir çadırda yaşayan Halid Kasım: - "Elektriğin olduğu bir gün yaşamak bizim için hayal. Savaştan önce de 4-6 saat elektrik gelirdi ama bu 4-6 saati nimet gibi görürdük. Çocuklarımız soğuk su içmek istiyor ama soğuk su yok. Bir şişe soğuk su bulabilirsem büyük bir hazine bulmuş gibi seviniyorlar"

Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi Halkla İlişkiler ve Medya Birimi Direktörü Muhammed Sabit: "Hastanelere çok sayıda hasta ve yaralı geliyor ancak hastanelerde yeterli miktarda elektrik olmadığı için hizmette sıkıntı yaşanıyor ve bazı birimlerde hizmet verilemiyor. Tomografi cihazı, kuvözler, diyaliz üniteleri ve hatta morglarda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Bu birimlerin gereken hizmeti verebilmesi için acilen hareke geçilmesi gerekiyor"

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü abluka nedeniyle Ekim 2023'ten önce de uzun yıllar boyunca elektrik kesintilerinin yaşandığı Gazze'de insanlar 3 yıldır zifiri karanlıkta yaşıyor.

Altyapı ve üstyapının İsrail işgalleri ile tahrip edildiği Gazze'de çadırlarda yaşayan insanlar akşam olunca fenerler, şarjı her an bitecek aküler ya da güneş panelleriyle aydınlanmaya çalışıyor.

Hastanelerde ise 3 yıldır aşırı kullanımdan ötürü arızalanan ve tek tek kullanım dışı kalan, yedek parça girişine izin verilmediği için de tamir edilemeyen jeneratörler elektrik ihtiyacını sadece kısmen karşılıyor. Bu nedenle bir çok hastanede hastaların hayatı pahasına da olsa bazı bölümlerde elektrik "tasarrufuna" gidiliyor.

Gazzeliler, ateşkesle birlikte yeniden imar hayalleri kursa da gelinen noktada daha uzun yıllar "karanlıkta" kalacaklarını bilmenin hüznünü yaşıyor.

Elektriğin olduğu bir gün bile "hayal oldu"

Gazze kentinin kuzeybatısında bir kampta ailesiyle birlikte yaşadığı çadırı el feneriyle aydınlatan Halid Kasım, elektrik kaynaklarına ulaşmakta büyük zorluk çektiklerini dile getirdi.

Çocukların ışık ve aydınlık görmek istediğini söyleyen Kasım, "Çocuklar sıcak bir ortam arıyor ama sürekli korku içinde yaşıyorlar. Biz elimizden geldiğince zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz." dedi.

Kasım, dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan için sıradan bir tüketim maddesi olan elektriğin Gazzeliler için taşıdığı değeri ise şu sözlerle ifade etti:

"En küçük çocuğum elektriğin ne olduğunu bilmiyor"

"Elektriğin olduğu bir gün yaşamak bizim için hayal. Savaştan önce de 4-6 saat elektrik gelirdi ama bu 4-6 saati nimet gibi görürdük. Çocuklarımız soğuk su içmek istiyor ama soğuk su yok. Bir şişe soğuk su bulabilirsem büyük bir hazine bulmuş gibi seviniyorlar."

En küçük çocuğunun elektriğin ne olduğunu bilmediğini söyleyen Kasım, "Gazze'deki dramın devam ettiğini, elektriğin ve yeniden imarın olmadığını, sınır kapılarından giren maddelerin de çok çok az" olduğunu dile getirdi.

Daha önce de yaşanan elektrik sıkıntısı katlanarak arttı

Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi Halkla İlişkiler ve Medya Birimi Direktörü Muhammed Sabit, Gazze'ye Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarından önce de en iyi şartlarda günde ancak 8 saat elektrik verildiğini ifade etti.

Gazze'nin elektrik ihtiyacının İsrail ve Gazze'deki elektrik santralinden karşılandığını belirten Sabit, şunları kaydetti:

"Bu iki kaynaktan elde edilen elektrik 200-220 megavat. Savaştan önce bile Gazze'nin elektrik ihtiyacı 700-750 megavattı. Yani Gazze elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini bile karşılayamıyordu. Elektrik tüketiminin zirvede olduğu yaz ve kış mevsimlerinde bu oran yüzde 75'lere kadar çıkıyordu. Savaşın başlaması ve elektrik hatlarının yüzde 85'inin tahrip edilmesiyle Gazze elektrikten mahrum kaldı."

Sabit, elektrik hatları ve şebekelerinde ilk belirlemelere göre 977 milyon dolarlık bir zarar tespit ettiklerini ancak İsrail işgali devam ettiği için Gazze'deki bir çok bölgeye ulaşamadıklarını belirtti.

Hayati yerlerde zorunlu elektrik tasarrufuna gidiliyor

Sabit, başta sağlık olmak üzere eğitim, su, kamu hizmetleri ve iletişim gibi Gazze'deki tüm hayati ve kritik öneme sahip sektörlerde elektrik sıkıntısı yaşandığını vurguladı.

Sabit, yaşanan sıkıntıyı şu sözlerle anlattı:

"Hastanelere çok sayıda hasta ve yaralı geliyor ancak hastanelerde yeterli miktarda elektrik olmadığı için hizmette sıkıntı yaşanıyor ve bazı birimlerde hizmet verilemiyor. Tomografi cihazı, kuvözler, diyaliz üniteleri ve hatta morglarda elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Bu birimlerin gereken hizmeti verebilmesi için acilen hareke geçilmesi gerekiyor."





