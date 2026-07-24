İsrailin katliam destekçisi bakanı Ben-Gvir, Batı Şeria'nın Gazze'de yaptıkları gibi yerle bir edilmesini istedi

Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Filistin kent ve köylerinin Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Beyt Hanun gibi yerle bir edilmesi çağrısında bulundu.

Güvenlik toplantısına katılacağını belirten Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail ordusu yetkililerinden bölgedeki Filistinlilerin "evlerinin havadan ve D9 buldozerleriyle dümdüz edilmesini" isteyeceğini ifade etti.

Ben-Gvir, "Orta Doğu'da konuşulan dil budur ve bunu Gazze'de nasıl konuştuysak, artık Batı Şeria'da da konuşmanın zamanı gelmiştir." ifadeleriyle Gazze'de yaptıkları yıkımın Batı Şeria'da da tekrar edilmesini istedi.

İsrail kabinesinin bir diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise gasbedilen Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin İsrail'in "koruyucu duvarı" olduğunu öne sürerek İsrail ordusunun Filistinlilere sert saldırılarda bulunması çağrısını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin başlattığı, 4 Filistinli ve 1 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan olay üzerine güvenlik toplantısı düzenleme kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun İsrail güvenlik ve siyasi yetkilileriyle kısa süre içinde toplantı gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Havat Gilad" isimli yasa dışı yerleşim yeri yakınlarında yaşanan olaya "verilecek karşılığın" ele alınacağı belirtildi.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, olayda yaralanan 4 İsrailliden birinin öldüğü, diğer ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.