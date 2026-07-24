2026-AGS pazar günü yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8-20 Mayıs'ta başvuruları alınan ve iki oturum şeklinde yapılacak sınav, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak.

İlk oturum olan MEB-AGS saat 10.15'te başlayacak, adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.

ÖABT ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre 90 ya da 70 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık bulunacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Sınav sonuçları, 26 Ağustos'ta açıklanacak. MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

391 bin 906 aday başvuru yaptı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin açıklamasında, "AGS uygulamasına 391 bin 906 aday başvurdu. Sınava başvuran 1561 engelli aday için uygun sınav koşulları oluşturuldu. Engel durumlarına göre hazırlıklar yapıldı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu kapsamda 1616 adaydan sınav başvuru ücreti alınmadı." bilgisini verdi.

AGS için 1031 bina, 17 bin 92 salonun kullanılacağını bildiren Ersoy, hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 30 adayın da AGS uygulamasına katılacağını kaydetti.

Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 20 binanın bu kapsamda kullanılacağını anlatan Ersoy, AGS ve ÖABT'de yaklaşık 100 bin görevlinin yer alacağını belirtti.

ÖABT uygulamasına ise 308 bin 413 adayın başvurduğu bilgisini veren Ersoy, "Sınava başvuran 1127 engelli aday için uygun sınav koşulları oluşturuldu, engel durumlarına göre çalışma yapıldı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu kapsamda 1283 adaydan sınav başvuru ücreti alınmadı." ifadelerini kullandı.

ÖABT'nin 854 binada gerçekleştirileceğini ve 14 bin 156 salon kullanılacağına dikkati çeken Ersoy, "ÖABT uygulamasına hükümlü veya tutuklu olarak bulunan 21 aday katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 15 bina kullanılacak." açıklamasında bulundu.

AGS uygulamasına tüm adaylar katılacak

Sınavın ikinci kez uygulanacağını belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınava, ilgili mevzuat kapsamında Milli Eğitim Akademisine giriş için 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nda belirtilen koşullara sahip olan adaylar katılacak. Sabah gerçekleştirilecek AGS uygulamasına tüm adaylar katılacak. Adaylar, ÖABT'ye alanlarına bağlı olarak katılacaklar." ifadelerine yer verdi.

Ersoy, sabah gerçekleştirilecek AGS uygulamasının sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim bilimleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuat (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İnsan Hakları Hukuku, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacağını bildirdi.

Öğleden sonra uygulanacak testlerde ise adaylara alanlarına göre sorular yöneltileceğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan, ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin belirlenmesinde önemli bir aşama olan bu sınavın tüm adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Uzun bir hazırlık dönemi geçiren adaylarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum."