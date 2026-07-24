Vietnam'da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması gündemde

Yerel basındaki haberlere göre, parlamentoya çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik tasarı sunuldu.

Tasarıda, 16 yaş altındaki bireylerin ailelerinin izni olmadan içerik paylaşması, paylaşımlara yorum yapması ya da tepki vermesi kısıtlanıyor.

Hesaplar Vietnam'da kayıtlı bir telefon numarası ile teyit edilecek, ebeveynler ya da yasal vasiler çocuğun sosyal medyadaki eylemlerinden sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketlerinden de zararlı içerikleri takip ederek çocukların bunlara erişmelerinin engellenmesi isteniyor.