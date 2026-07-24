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Dünya
AA 24.07.2026 11:12

Vietnam'da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması gündemde

Vietnam'da yeni sunulan yasa tasarısında 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya kullanımının kısıtlanması öngörülüyor.

Vietnam'da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması gündemde

Yerel basındaki haberlere göre, parlamentoya çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanmasına yönelik tasarı sunuldu.

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Fransa, 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı

Tasarıda, 16 yaş altındaki bireylerin ailelerinin izni olmadan içerik paylaşması, paylaşımlara yorum yapması ya da tepki vermesi kısıtlanıyor.

Hesaplar Vietnam'da kayıtlı bir telefon numarası ile teyit edilecek, ebeveynler ya da yasal vasiler çocuğun sosyal medyadaki eylemlerinden sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketlerinden de zararlı içerikleri takip ederek çocukların bunlara erişmelerinin engellenmesi isteniyor.

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