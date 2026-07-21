Özgür Özel: Yeni partimizi kuruyoruz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup toplantısında konuştu.

Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktığını kaydeden Özel, "Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz." dedi.

Özel, "Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farklı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisinin grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.