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Dünya
AA 21.07.2026 16:42

Bahreyn'de sirenler çaldı, Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

İran saldırısı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çalarken, Kuveyt'te İHA ve füzelere karşı hava savunma sistemleri devreye girdi.

Bahreyn'de sirenler çaldı, Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin çaldığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İran kaynaklı füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklanabileceği belirtilerek, halktan yetkili kurumlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

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