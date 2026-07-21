Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 21.07.2026 18:07

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ​​​​​​​2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
YKS ÖSYM
Sıradaki Haber
YKS tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek kılavuz yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
İşgalci İsrail son bir haftada Batı Şeria'da Filistin toprakları için 7 el koyma kararı çıkardı
17:27
Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
17:38
Ankara'da otluk alandaki yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı
16:54
Bahreyn'de sirenler çaldı, Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
16:47
Başakşehir Avrupa mesaisine başlıyor
17:10
DOA Sistemi'nde toplu iadeler için Sayma ve Doğrulama Merkezleri kuruldu
Gazze'de gıda sıkıntısı devam ediyor
Gazze'de gıda sıkıntısı devam ediyor
FOTO FOKUS
Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı
Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ