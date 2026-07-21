YKS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 20 Haziran'da uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdikleri yanıtlara, soruların doğru cevaplarına ve değerlendirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişilebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecekler.

Ayrıca aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarına tıkladığında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökü, cevap seçenekleri ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya adayın verdiği cevap görüntülenebilecek.

İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanlarına da ulaşılabilecek.