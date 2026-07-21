Başakşehir Avrupa mesaisine başlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, yarın (22 Temmuz) saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarında ve tabii ile TRT Radyo 1’den canlı yayınlanacak.

Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmanın rövanşını ise 30 Temmuz’da Finlandiya’da oynayacak.

Başakşehir, Inter Turku’yu elemesi halinde 3. eleme turunda Vaduz ile Atlètic Club d’Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

