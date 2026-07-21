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Türkiye
TRT Haber 21.07.2026 16:40

Başakşehir Avrupa mesaisine başlıyor

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku’yu konuk edecek ve maç TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Başakşehir Avrupa mesaisine başlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, yarın (22 Temmuz) saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarında ve tabii ile TRT Radyo 1’den canlı yayınlanacak.

Turuncu-lacivertliler bu karşılaşmanın rövanşını ise 30 Temmuz’da Finlandiya’da oynayacak.
Başakşehir, Inter Turku’yu elemesi halinde 3. eleme turunda Vaduz ile Atlètic Club d’Escaldes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.
 

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İstanbul Başakşehir FK TRT TRT 1 UEFA UEFA Avrupa Konferans Ligi
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