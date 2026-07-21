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Dünya
AA 21.07.2026 21:11

Katil İsrail'in Gazze'ye sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 12'ye çıktı

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6'sı aynı aileden olmak üzere 12'ye yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 12'ye çıktı
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda anne, baba ve 4 çocuktan oluşan Filistinli aile de hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri binanın enkazından çıkarılırken, itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kontrol altına aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda sivil bir aracı hedef alan İsrail hava saldırısında 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin orta kesiminde bulunan Kamu Hizmetleri Hastanesi karşısındaki bir apartman dairesini hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca Gazze kentinde bir eve düzenlenen İsrail hava saldırısında yaralanan bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

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