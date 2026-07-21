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Gündem
TRT Haber 21.07.2026 22:09

Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görevini 2 yıl daha uzatan tezkereyi görüşmek üzere toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinde, Türk askerinin Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde görev yaptığı vurgulandı.

Özellikle Somali'de deniz yetki alanlarının güvenliğinin sağlanması için Türkiye'den yardım istendiğine dikkat çekildi.

Bölgedeki Türkiye bağlantılı gemilerin güvenliğinin sağlanması, silahlı soyguncular ve deniz terörizmiyle etkin mücadele edilebilmesi için Türkiye'nin rolüne dikkat çekildi.

Genel Kurul'da siyasi partilerin temsilcilerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi.

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