Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.07.2026 22:27

BM'den ABD-İran gerilimine "diplomasi yoluyla çözüm bulunması" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, son birkaç gündür ABD ve İran arasında tırmanarak süren askeri gerilimden derin endişe duymaya devam ettiğini belirterek, taraflara "çatışmayı diplomasi yoluyla sona erdirme" çağrısında bulundu.

BM'den ABD-İran gerilimine "diplomasi yoluyla çözüm bulunması" çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

“Genel Sekreter, son birkaç gündür İran ve ABD arasında devam eden ve genişleyen askeri gerilimden derin endişe duymaktadır.” diyen Dujarric, krizin tüm bölge ülkelerini etkilediğini, ticaret sistemlerine, insani yardıma erişime, ulaşım maliyetlerine, bu bölge ülkeleri ve ötesinde yakıt ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına baskı uyguladığını belirtti.

Dujarric, “Genel Sekreter, özellikle İran'da yapım aşamasındaki bir nükleer santral ve bir su arıtma tesisi dahil sivil altyapıya yönelik saldırılardan ve bölge genelinde Kuveyt ve diğer yerlerdeki enerji santrallerine ve su arıtma tesislerine yapılan saldırılardan da endişe duymaktadır.” ifadesini kullandı.

Guterres'in, "bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini" belirttiğini aktaran Dujarric, “Genel Sekreter, bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığını bir kez daha yinelemekte ve barışçıl, kalıcı bir çözüm için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunmaktadır.” dedi.

Dujarric, taraflar arasında varılacak anlaşmanın, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki uluslararası seyrüsefer haklarının ve özgürlüğünün tam olarak yeniden tesis edilmesini içermesi gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler ABD İran
Sıradaki Haber
Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:50
Bakan Bak, İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir araya geldi
22:11
Türk askerinin Somali'deki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı
22:26
Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
21:20
Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracaklarını söyledi
21:13
Katil İsrail'in Gazze'ye sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 12'ye çıktı
21:11
Fransa'nın yangınlarla mücadelesi sürüyor
Türk savaş gemisi TCG Burgazada Tunus Limanı'nı ziyaret etti
Türk savaş gemisi TCG Burgazada Tunus Limanı'nı ziyaret etti
FOTO FOKUS
Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı
Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ