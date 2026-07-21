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Gündem
AA 21.07.2026 22:49

Bakan Bak, İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Konya heyetiyle bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Bak, İçişleri Bakanı Çiftçi ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede Konya'da yürütülen gençlik ve spor yatırımlarının ele alındığını belirtti.

Kentte devam eden yatırımların değerlendirildiğini kaydeden Bak, gençlerin, sporcuların ve vatandaşların ihtiyaç ile talepleri üzerine istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Konya'nın gençlik ve spor alanındaki gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Bak, "Gençliğin ve sporun şehri Konya'mız için çalışmaya, üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, ziyaret ve katkıları dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Konya heyetine teşekkür etti.

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Osman Aşkın Bak Mustafa Çiftçi Gençlik ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı
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